Ο Μαρσέλο Μπιέλσα είναι ο πρώτος στόχος της Έβερτον για τη διαδοχή του Φρανκ Λάμπαρντ και ταξίδεψε στην Αγγλία για νέο κύκλο συζητήσεων με τη διοίκηση των Ζαχαρωτών.

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα είναι δεδομένα ο Νο. 1 στόχος των ανθρώπων της Έβερτον για τη διαδοχή του Φρανκ Λάμπαρντ. Ο Αργεντινός τεχνικός τα προηγούμενα 24ωρα αρνήθηκε την πρόταση των Ζαχαρωτών, όμως οι ιθύνοντες του κλαμπ δεν το έβαλαν κάτω και τον έπεισαν να ταξιδέψει στην Αγγλία για νέο κύκλο επαφών.

Ο «El Loco» το μεσημέρι της Πέμπτης (26/1) προσγειώθηκε στο Λονδίνο για να συζητήσει με τη διοίκηση της Έβερτον, όμως παραμένει αρκετά... διστακτικός. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το Νησί ο πολύπειρος τεχνικός θεωρεί πως το ρόστερ έχει σημαντικές ελλείψεις και πως πρόκειται για μια αργή ομάδα που δεν μπορεί να υπηρετήσει το ποδόσφαιρο του.

PICTURE EXCLUSIVE: Marcelo Bielsa lands at Heathrow to step up talks with Everton over replacing Frank Lampard https://t.co/9fRSdNvtc9 pic.twitter.com/pziap7ruXg