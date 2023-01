Ο ποδοσφαιριστής της Νιουκάστλ, Ζοέλιντον, στις 12 Ιανουαρίου συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και το δικαστήριο τον τιμώρησε με χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Στις 12 Ιανουαρίου ο ποδοσφαιριστής της Νιουκάστλ, Ζοέλιντον, συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός οδηγούσε επικίνδυνα κοντά στο «St. James' Park», αστυνομικοί τον σταμάτησαν για αλκοτέστ και βρέθηκαν 43 μικρογραμμάρια αλκοόλ ανά 100ml αναπνοής, με το όριο να είναι 35.

Ο Ζοέλιντον βρέθηκε την Πέμπτη (26/1) ενώπιον του δικαστηρίου για να απολογηθεί και του επιβλήθηκε πρόστιμο 29.000 λιρών και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο. Ο 26χρονος μπορεί να πάρει πίσω το δίπλωμα του στους εννέα μήνες αν δεχτεί να κάνει αναμορφωτικές συνεδρίες.

