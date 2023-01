Για όλους όσοι είδαν το ντοκιμαντέρ του Amazon Prime, «All or Nothing», δεν αποτελεί έκπληξη η νοοτροπία νικητή του Έντι Νκετία.

Η Άρσεναλ πήρε δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι, επικρατώντας μετά της Τότεναμ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3-2), με πρωταγωνιστή τον Έντι Ενκέτια, που σκόραρε δις. Ο Άγγλος πήρε τη φανέλα με το νούμερο «14» που φορούσε ο θρύλος των «Κανονιέρηδων» Τιερί Ανρί όταν υπέγραψε το καλοκαίρι νέο πενταετές συμβόλαιο. Ο ρόλος του προοριζόταν σε... δεύτερο πρωταγωνιστικό, σαν back up του Γκαμπριέλ Ζεσούς και οι πρώτες 11 εμφανίσεις του ήταν ως αλλαγή.

Ο τραυματισμός όμως του Βραζιλιάνου τού έδωσε την ευκαιρία να ηγηθεί της γραμμής κρούσης της ομάδας του Λονδίνου και μάλιστα σκόραρε στη πρώτη του εμφάνιση ως βασικός κόντρα στη Γουέστ Χαμ. Ο διεθνής με την Κ21 της Αγγλίας επιθετικός ενίσχυσε τώρα περαιτέρω τη φήμη του σκοράροντας δύο φορές κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το δεύτερη ήταν το νικητήριο τέρμα, στο τελικό 3-2. Ο Ενκέτια χρειάστηκε να κάνει υπομονή, αλλά όλα πήραν τον δρόμο τους...

Έτσι οι οπαδοί θυμήθηκαν ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «All or Nothing» στο οποία «μαλώνει» τον συμπαίκτη του, Άλμπερτ Σαμπί Λοκονγκά επειδή παραπονιόταν για την έλλειψη χρόνου συμμετοχής. Συζητώντας κατά τη διάρκεια του πρωινού, ο μέσος εξήγησε ότι η διάθεσή του ήταν πεσμένη επειδή κάποτε έπαιζε και εκείνη την περίοδο όχι. Ο Ενκέτια ο οποίος είχε έναν άκαρπο δανεισμό με τη Λιντς προσπάθησε να τον ταρακουνήσει λέγοντάς του: «Και λοιπόν, φίλε μου; Νομίζεις ότι είσαι ο που δεν παίζει φίλε μου; Σταμάτα να λυπάσαι τον εαυτό σου και "ξύπνα ρε γ@μώτο"».

Δείτε το βίντεο:

*All or Nothing spoilers*



Know he’s joking here but Eddie Nketiah comes across so well. His mentality is top. You can tell he works so hard



pic.twitter.com/5Wl9yMEyfC