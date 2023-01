Η Άρσεναλ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με τους Gunners.

Την πρώτη της χειμερινή μεταγραφή κατάφερε να ολοκληρώσει η Άρσεναλ!

Μετά το ναυάγιο με τον Μικαΐλο Μούντρικ, οι Gunners δεν έχασαν χρόνο και κατάφεραν να κλείσουν το deal με τη Μπράιτον για την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος ανακοινώθηκε πλέον και επίσημα ως το νεότερο μέλος των Λονδρέζων.

Μια μεταγραφή που φυσικά κόστισε πολύ λιγότερα στην Άρσεναλ σε σχέση με τον Ουκρανό, καθώς η συμφωνία φαίνεται να έκλεισε στα 24 εκατομμύρια ευρώ με ακόμη πέντε εκατομμύρια να συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Αν και η διάρκεια του συμβολαίου δεν αποκαλύφθηκε από τον σύλλογο, τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο βραχύσωμος επιθετικός υπέγραψε έως το 2026.

Οι προσθήκες πάντως για τους Gunners δεν φαίνεται να σταματούν εδώ, καθώς στο Λονδίνο έχουν βάλει πλώρη και για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού της Σπέτσια, Γιάκουμπ Κίβιορ.

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard ❤️