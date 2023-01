Η Τσέλσι έκανε το deal της χρονιάς, «έκλεψε» τον Μικαΐλο Μούντρικ από την Άρσεναλ και τον έδεσε με συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Το «τρελό», σε αριθμούς και ταχύτητα, deal της Τσέλσι για τον Μικαΐλο Μούντρικ ολοκληρώθηκε. Ο 22χρονος Ουκρανός εξτρέμ που βρισκόταν από το Σάββατο στο Λονδίνο είναι πλέον και με τη βούλα παίκτης των Μπλε, αφού υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ο Μούντρικ πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά, βρέθηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και ανακοινώθηκε από τους Λονδρέζους.

Θυμίζουμε, πως το κόστος της μεταγραφής από τη Σαχτάρ θα φτάσει τα 100 εκατ. ευρώ (70+30 εκατ. τα μπόνους). Ανάμεσα στα μπόνους που συμφωνήθηκαν για να εκτοξευτεί η τιμή του ανερχόμενου σταρ σε εννιαψήφιο αριθμό περιλαμβάνεται και η κατάκτηση της Premier League και του Champions League από την Τσέλσι ως το 2031. Ο Ουκρανός έγινε η πιο ακριβή χειμερινή μεταγραφή στην ιστορία της Premier League.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα στην Τσέλσι. Eίναι ένας τεράστιος σύλλογος, η Premier League είναι φανταστικό πρωτάθλημα και είναι ένα πολύ ελκυστικό πλάνο για την καριέρα μου. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συναντήσω τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να δουλέψω άμεσα με τον Πότερ» τόνισε ο Ουκρανός.

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! 👏 pic.twitter.com/QiNPzWPNFY