Ποινή τριετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα επιβλήθηκε σε οπαδό της Άστον Βίλα, ο οποίος είχε επιτεθεί ρατσιστικά στον Ραχίμ Στέρλινγκ κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στην Τσέλσι τον περασμένο Οκτώβριο.

Με αποκλεισμό από τα γήπεδα για τρία χρόνια τιμώρησε η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς τον οπαδό της Άστον Βίλα που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Ραχίμ Στέρλινγκ.

Ο 54χρονος Τίμοθι Χίσλοπ προσέβαλε με ρατσιστικό περιεχόμενο τον διεθνή εξτρέμ των Λονδρέζων στο παιχνίδι τους με τη Βίλα στις 16 Οκτωβρίου, ματς που ολοκληρώθηκε με 2-0 υπέρ των Μπλε.

Η αστυνομία των δυτικών Μίντλαντς τον εντόπισε και τον προσήγαγε στο τμήμα μετά το τέλος του αγώνα, απαγγέλοντάς του κατηγορίες για παραβίαση της δημόσιας τάξης με τη μορφή ρατσιστικής επίθεσης.

Ο δράστης δήλωσε ένοχος κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ στις 17 Ιανουαρίου κι έτσι τιμωρήθηκε με τρία χρόνια απαγόρευσης εισόδου από τα γήπεδα, καθώς και με πρόστιμο 613 ευρώ.

A man has been handed a three year banning order after he racially abused @ChelseaFC and England player @sterling7 during a game against @AVFCOfficial at Villa Park.

