Η Μπάγερν Μονάχου έχει βρει τον εκλεκτό της για τον αντικαταστάτη του Μάνουελ Νόιερ στο πρόσωπο του Γιαν Ζόμερ, αλλά η Γκλάντμπαχ δεν υποχωρεί προς το παρόν στο οικονομικό κομμάτι και μπλοκάρει την πώλησή του.

Πιέζει για την απόκτηση του Γιαν Ζόμερ η Μπάγερν Μονάχου, δεν ενδίδει, όμως, η Γκλάντμπαχ, η οποία εμποδίζει προς το παρόν τη μετακίνηση του Ελβετού κίπερ στην «Allianz Arena».

Οι Βαυαροί ψάχνουν σε όλη τη διάρκεια του χειμερινού παζαριού τον τερματοφύλακα που θα καλύψει το κενό του τραυματία Μάνουελ Νόιερ και έχουν καταλήξει στον 34χρονο διεθνή πορτιέρε των Πουλαριών, διπλασιάζοντας σχεδόν την προσφορά τους από τα πέντε στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ συν ένα ακόμα σε μπόνους.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η «Bild», η διοίκηση της Γκλάντμπαχ παρουσιάζεται ανένδοτη, με τον τεχνικό της διευθυντή, Μαξ Έμπερλ, να επιμένει πως δεν πρόκειται να παραχωρηθεί ο εδώ και μια οκταετία «κέρβερος» της ομάδας κάτω από τα γκολπόστ στην πρωταθλήτρια Γερμανίας.

Παρ΄όλα αυτά, η άρνηση της Γκλάντμπαχ συνδέεται και με τις δυσκολίες που έχουν προκύψει στην εύρεση αντικαταστάτη. Συγκεκριμένα, ο στόχος των Πουλαριών είναι ο Γιόνας Όμλιν της Μονπελιέ, η οποία, όμως, δεν έχει πει ακόμα το «ναι» κι όσο αυτό δεν συμβαίνει, τόσο η περίπτωση του Ζόμερ θα μένει μετέωρη για τους Βαυαρούς.

❗️Excl. News #Sommer: Negotiations and a lot of talks between M‘Gladbach and Bayern in the last days! We‘ve been told and confirmed that Bayern has offered €8m fixed + €1m bonus payments today but Gladbach said NO !!! All in from Bayern, but Gladbach rejected. @SkySportDE 🇨🇭 pic.twitter.com/FZ7iVYbBQL