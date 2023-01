Ο Ντανίλo είναι το δεύτερο χειμερινό απόκτημα της Νότιγχαμ Φόρεστ και πάλι από την Παλμέιρας, με το deal να «κλείνει» στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη «έκλεισε» το σπουδαίο deal με τη «Βερντάο» στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί στον βραζιλιανικό σύλλογο σε βάθος τετραετίας (2+8+8+2 εκατ. ευρώ). Ο 21χρονος μέσος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε με τη Φόρεστ μέχρι το 2029. Είναι το δεύτερο deal με την Παλμέιρας, μιας και είχε προηγηθεί αυτό τον Σκάρπα. Ο Ντανίλο αποτελεί έναν από τους πιο ταλαντούχους ανερχόμενους σταρ του Brasileirao, αγωνίζεται κυρίως ως 6αρα, αλλά και ως οκτάρι και κατάφερε από τον δεύτερο χρόνο του στην Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα να κερδίσει φανέλα βασικού. Αλλωστε, ήταν βασικός στον νικηφόρο τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες.



We are delighted to confirm the signing of Brazilian midfielder, Danilo! #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC