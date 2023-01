H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τον δανεισμό του διεθνή Ολλανδού σέντερ φορ, Βουτ Βέγκχορστ, από την Μπέρνλι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι με κάθε επισημότητα ο Βουτ Βέγκχορστ. Ο Ολλανδός σέντερ φορ ταξίδεψε την Πέμπτη (12/1) στο Νησί πέρασε ιατρικά τεστ και ολοκλήρωσε την μετακίνηση του στους Κόκκινους Διαβόλους με τη μορφή δανεισμού από τη Μπέρνλι μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, με τη συμφωνία των δυο κλαμπ να μην περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Ο υψηλόσωμος στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 18 εμφανίσεις με τη Μπεσίκτας και σκόραρε δις για τους Οράνιε στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στην Αργεντινή.

