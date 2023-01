Όπως έκανε γνωστό ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, ο Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, λόγω τραυματισμού.

Η σεζόν για τον Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ ολοκληρώθηκε πρόωρα και άδοξα. Ο Ολλανδός χαφ τραυματίστηκε στο εντός έδρας ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Μπόρνμουθ για την Premier League, ύστερα από σκληρό μαρκάρισμα του Μάρκος Σένεσι και οι εξετάσεις του δεν ήταν καλές.

Ο τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων, Έρικ Τεν Χαγκ, σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως ο 25χρονος μέσος θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, όμως τόνισε πως θα είναι έτοιμος με την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. «Είναι απαίσιο όταν τραυματίζεσαι άσχημα από ένα κακό τάκλιν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Θα είναι έτοιμος για την έναρξη της προετοιμασίας», ανέφερε ο Ολλανδός κόουτς.

Ten Hag confirms Donny van de Beek is out for the rest of season: "It's terrible when you get a bad tackle and a bad injury during the season"



