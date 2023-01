Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παρακολούθησε τον γιο του Ρομέο, να κάνει το ντεμπούτο του με την Μπρέντφορντ Β' υπό καταρρακτώδη βροχή στο προτού σκαρφαλώσει σε έναν φράχτη για να φύγει, αφού τον πολιορκούσαν οι οπαδοί!

Η δεύτερη ομάδα της Μπρέντφορντ στην οποία μετακόμισε πρόσφατα ο γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ Ρομέο, αγωνιζόταν με μια ημιεπαγγελματική ομάδα από την ένατη κατηγορία της Αγγλίας για τον τρίτο γύρο του London Senior Cup. Ο Άγγλος σούπερ σταρ μπήκε λοιπόν κρυφά για να ρίξει μια ματιά στον γιο του που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του. Φορούσε κουκούλα και ένα καπέλο προσπαθώντας να μη γίνει αντιληπτός.

Το γήπεδο της ομάδας συνήθως προσελκύει 160 περίπου οπαδούς σε αυτή τη γωνιά του νοτιοανατολικού Λονδίνου. Για αυτή την ισοπαλία, οι 553 που έκαναν ρεκόρ προσέλευσης πλήρωσαν 5 λίρες για το κομμάτι της ιστορίας τους.

Είχε περάσει σχεδόν μια ώρα και η Μπρέντφορντ Β' βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-1, όταν ο Μπέκαμ Τζούνιορ μπήκε για το πρώτο του αγωνιστικό παιχνίδι από τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο λίγο αργότερα η προσοχή όλων ήταν στραμμένη αλλού...

Όσοι ήταν παρόντες δεν άργησαν να αντιληφθούν την παρουσία του. Τον προσέγγισαν για να βγάλουν μια φωτογραφία και να ζητήσουν ένα αυτόγραφο. Εκείνος παρέμεινε για κάποια λεπτά κι ύστερα αναζήτησε τρόπο διαφυγής. Όπως δείχνουν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο πήδηξε τον φράχτη και κάτι θάμνους και απομακρύνθηκε από το γήπεδο!

David Beckham at my local club welling United is certainly not a sight I’d ever thought I’d see… but here we are 😂😂 pic.twitter.com/iCZN23OZso