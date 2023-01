Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Telegraph» η Νότιγχαμ Φόρεστ προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον 21χρονο Βραζιλιάνο χαφ, Ντανίλο.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν η πλέον... δραστήρια ομάδα της Premier League το καλοκαίρι και συνεχίζει την ενίσχυση της και τον Ιανουάριο. Μετά τους Γκουστάβο Σκάρπα και Μπράντον Αγκιλέρα που «έπαιξε» για τον Ολυμπιακό oι Reds κινούνται για την απόκτηση του 21χρονου Ντανίλο της Παλμέιρας και μάλιστα δίνει πολλά λεφτά για να τελειώσει τη μεταγραφή.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Telegraph» οι Reds δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον νεαρό χαφ των Βραζιλιάνων, ο οποίος είναι έτοιμος να φύγει από την πατρίδα του, ενώ έχει απασχολήσει Άρσεναλ, Μονακό και Ατλέτικο Μαδρίτης. Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 58 εμφανίσεις με 7 γκολ και 4 ασίστ.

