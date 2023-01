Η Νιουκάστλ διέκοψε το νικηφόρο σερί της πρωτοπόρου Άρσεναλ, επιστρατεύοντας τις τακτικές πονηριές του Ντιέγκο Σιμεόνε, δίπλα στον οποίο «θήτευσε» ο Έντι Χάου, και πλέον είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο αήττητο σερί, στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Έντι Χάου ένιωθε ότι ήταν έτοιμος και ήταν αποφασισμένος να το δείξει. Η εμπεριστατωμένη αξιολόγησή του για τη Νιουκάστλ - τον σύλλογο στο σύνολό του και τον τρόπο με τον οποίο πίστευε ότι θα μπορούσε να αναγεννήσει την ομάδα - είχε εντυπωσιάσει την κοινοπραξία με επικεφαλής το ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας που βρίσκεται πλέον στο «κεφάλι» της ομάδας, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για τη θέση του προπονητή.

Αλλά μια σημαντική αμφιβολία βασάνιζε ορισμένους από την ομάδα ιδιοκτησίας παράλληλα με τον υποβιβασμό στο βιογραφικό του Χάου, το πώς ο 43χρονος θα χειριζόταν την αύξηση στην έκθεση, την πίεση και τις προσδοκίες που συνεπάγεται η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νιουκάστλ. Ο Χάου γνώριζε για την αντίληψη που τον ακολουθούσε: ότι βρισκόταν εντός της ζώνης ασφαλείας και άνεσής του στη νότια ακτή, ότι δεν κατάφερε να κάνει παρόμοιο αντίκτυπο στη Μπέρνλι και ότι ίσως δεν θα μπορούσε να επαναλάβει τα επιτεύγματά του στη Μπόρνμουθ κάπου άλλου.

Ωστόσο, έχοντας χρησιμοποιήσει με σύνεση τη 15μηνη διακοπή του, για να ανανεωθεί, να εξελιχθεί και να σκεφτεί τι ακριβώς ήθελε να κάνει στη συνέχεια, θεώρησε το Νιούκαστλ ως την ιδανική επιλογή και ξεκίνησε να πείθει την ηγεσία του συλλόγου ότι ήταν πλέον έτοιμος για τις τεράστιες προκλήσεις που τον περίμεναν. Όπως είχε δηλώσει στην εκπομπή Monday Night Football του Sky Sports τον Νοέμβριο του 2021, δεν θα επέστρεφε στους πάγκους για πλάκα, αλλά για κάτι που πραγματικά θα τον παρακινούσε και θα του έδινε κίνητρο.

Στη Νιούκαστλ, έναν σύλλογο που ιστορικά τον ακολουθεί η μη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της, που έχει μια ομάδα με χαμηλές επιδόσεις και μια φιλόδοξη νέα ιδιοκτησία, ο Χάου πιστεύει ότι έχει βρει τις ιδανικές συνθήκες για να χτίσει ένα επιτυχημένο project. Όταν ανακοινώθηκε, η Νιουκάστλ είχε το χειρότερο σερί της ιστορίας της. Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά, βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Premier League, έχοντας αποσπάσει ένα ψυχωμένο 0-0 από την έδρα της πρωτοπόρου Άρσεναλ. Έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε έξι διαδοχικά παιχνίδια και έχει χάσει συνολικά μόλις μία φορά φέτος (από τη Λίβερπουλ, τον Αύγουστο).

Newcastle united had the Worst record when Eddie Howe took over. Now?

They're 3rd ✅

6 clean sheets in a row ✅

Lost only once ✅

.

Surely @ChampionsLeague contenders pic.twitter.com/yuuG3xa8XL — LSPN FC ❁ (@LSPNFCUTD) January 5, 2023

Αυτό που δείχνει στο χορτάρι η Νιουκάστλ του Χάου είναι αποτέλεσμα των 15 μηνών μου έμεινε εκτός προπονητικής. Ο Άγγλος τεχνικός είχε υποσχεθεί στον εαυτό του ότι θα έχει μια ολόκληρη σεζόν για να «επαναπροσδιορίσει, να επαναφορτίσει και να επανεκπαιδεύσει τον εαυτό μου, ανεξάρτητα από το ποια δουλειά θα προκύψει εκείνη τη χρονιά». Αποτίμησε, εκτενώς, τα πεπραγμένα του κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβιβασμού 2019-20 και στη συνέχεια έψαξε λίγο βαθύτερα, εξετάζοντας την προπονητική του καριέρα στο σύνολό της, εξετάζοντας τι έκανε σωστά, τι έκανε λάθος και ποιες πτυχές θα μπορούσε να πειράξει και να βελτιώσει.

«Η τελευταία σεζόν (στην Μπόρνμουθ) ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση. Μερικές φορές κοιτάζαμε την ομάδα και ενδεχομένως σκεφτόμασταν: Έχουμε απομακρυνθεί από αυτό που θέλαμε να είμαστε;"», έχει δηλώσει. Αυτό τον οδήγησε στο να περάσει εβδομάδες ξαναβλέποντας αγώνες και προπονήσεις, ανατρέχοντας στις σημειώσεις που είχε κρατήσει σε ένα χρωματιστό ντοσιέ και επανεξετάζοντας την επίδρασή τους και το τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Πέντε χρόνια στην Premier League βελτίωσαν τον Χάου ως προπονητή, αλλά τον οδήγησαν επίσης να αλλάξει την προσέγγισή του. Όταν έφτασε στο Νιουκάστλ όμως, είχε έναν εκλεπτυσμένο κατάλογο ασκήσεων, εκτεταμένων και καινοτόμων, τον οποίο ψηφιοποίησε με επιμέλεια.

Όσοι τον γνωρίζουν περιγράφουν επίσης έναν προπονητή που έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του αλλά και εμμονή με την "επανεφεύρεση", την "αυτοβελτίωση" και τη "συνεχή εκπαίδευση". Επιμένουν ότι, όταν αν αναλάμβανε άλλη δουλειά, σκόπευε να το κάνει με την αίσθηση ότι είχε πρώτα εξελίξει τον εαυτό του και όχι απλώς να επιστρέψει ως ο ίδιος προπονητής που είχε φύγει από την Μπόρνμουθ.

Για να διευρύνει τις γνώσεις του, ο Χάου δεν έψαχνε μόνο τον εαυτό του αλλά και για φρέσκες ιδέες από αλλού. Διάβασε πολύ, μελετώντας υλικό τόσο από αθλητικές όσο και από μη αθλητικές προσωπικότητες, μεταξύ άλλων για την ηγεσία και τη διαχείριση των ανθρώπων. Ο Αρσέν Βενγκέρ είναι βασικός ανάμεσα στις επιρροές του, αλλά ο Χάου υιοθέτησε με μεγαλύτερο πάθος τις ιδέες του Τζον Γούντεν, του διάσημου προπονητή μπάσκετ.

Όπως και ο Γούντεν έτσι και ο Χάου πιστεύει ότι η "διαδικασία" θα καθορίσει τελικά το αποτέλεσμα, γι' αυτό και η προπόνηση θεωρείται εξίσου σημαντική με τους ίδιους τους αγώνες, αν όχι περισσότερο. Πέρα από την εμφάνισή του στο MNF, υπήρξε περαιτέρω δουλειά στα μέσα ενημέρωσης, καθώς προσπάθησε να μάθει για τη συγκεκριμένη βιομηχανία από την αντίθετη οπτική γωνία.

Μόλις χαλάρωσαν οι περιορισμοί στα σύνορα, επισκέφθηκε επίσης συλλόγους στην Ευρώπη. Νωρίτερα στην προπονητική του καριέρα, ο Χάου πέρασε χρόνο με τον Μπρένταν Ρότζερς στη Σουόνσι, τον Βινσέντσο Μοντέλα σητ Φιορεντίνα και τον Μαουρίσιο Σάρι στην Έμπολι. Τον τελευταίο χρόνο, η εστίασή του έχει μετατοπιστεί προς την Ισπανία. Στην Ατλέτικο Μαδρίτης, παρακολούθησε στενά τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Αν και το στυλ παιχνιδιού που προτιμά ο Αργεντινός είναι διαμετρικά αντίθετο με αυτό του Χάου, ο προπονητής της Nιουκάστλ λέγεται ότι γοητεύτηκε από την ικανότητα του Τσόλο να αμφισβητεί την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός ότι διαθέτει συγκριτικά πενιχρά μέσα.

Η ηγεσία του Σιμεόνε και το συλλογικό πνεύμα των ομάδων του αρέσουν επίσης στον Άγγλο κόουτς, ο οποίος πιστεύει ότι η ομαδικότητα είναι καθοριστική για την επιτυχία της δικής του ομάδας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Χάου μελέτησε επίσης τις μεθόδους ενός προπονητή σε έναν άλλο λιγότερο διάσημου συλλόγου της Μαδρίτης. Ο Αντόνι Ιραόλα μετράει λιγότερα από τέσσερα χρόνια στην προπονητική του καριέρα, αλλά, κατά την πρώτη του σεζόν στη Ράγιο Βαγιεκάνο, οδήγησε έναν σύλλογο που συχνά βυθίζεται στο χάος στην άνοδο. Ο Ιραόλα έχει προσαρμοστικό στυλ, αλλά οι ομάδες του τείνουν να πιέζουν και να δείχνουν γενναιότητα στην κατοχή, ιδιότητες που ο Χάου ενσταλάζει επίσης στις ομάδες του. Για τον Χάου, η προφανής απειρία του Ιραόλα λέγεται ότι είναι ασήμαντη- ήταν οι αντιλήψεις και οι προοπτικές του Ισπανού που τον ιντρίγκαραν.

Οι «σκοτεινές» τέχνες του Σιμεόνε στο Νιούκαστλ

Έμεναν πέντε λεπτά για το πρώτο ημίχρονο μιας υψηλού ρυθμού και έντονων συναισθημάτων, κορυφαίας αναμέτρησης στο Emirates το βράδυ της Τρίτης, όταν η μπάλα μπήκε στην περιοχή του πάγκου της Νιουκάστλ για ένα πλάγιο της Άρσεναλ. Σε εκείνο το σημείο, ο Τζέισον Τιντάλ, ο βοηθός προπονητή του συλλόγου, την πήρε και αντί να τη δώσει σε κάποιον από τους παίκτες των «Κανονιέρηδων» την πέταξε πίσω στον αγωνιστικό χώρο, σε κανέναν συγκεκριμένο. Φυσικά οι Gunners εξοργίστηκαν. Ο Τιντάλ έδειξε έκπληκτος από την έλλειψη λεπτότητας που επέδειξε.

Στη συνέχεια, στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, στο τέλος του αγώνα, ο Μικέλ Αρτέτα ήταν αποπληκτικός για σχεδόν τα πάντα. Ο Τζαμάλ Λασκέλ ένας αναπληρωματικός που έκανε ζέσταμα, έτρεξε να σταθεί κοντά στον Ζιντσένκο, για να επηρεάσει τον ρυθμό και τη φόρα του παίκτη της Άρσεναλ καθώς εκείνος ετοιμαζόταν να επαναφέρει με δύναμη. Δέχθηκε κίτρινη κάρτα.

"He's out of control" - Mikel Arteta has been BLASTED for his behaviour on the touchline during Arsenal vs Newcastle 😳 pic.twitter.com/QDPRo1J7md — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Σε μια άλλη περίπτωση, στις καθυστερήσεις της νίκης της Νιούκαστλ με 1-0 εναντίον της Τσέλσι στο St James' Park τον Νοέμβριο, στο τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Λασκέλ και πάλι ως αναπληρωματικός, χρεώθηκε με κίτρινη επειδή έκανε... ακριβώς το ίδιο για να επηρεάσει το πλάγιο του Κουκουρέγια στο τέλος.

Οι παίκτες της Νιούκαστλ, θα «κοιμήσουν» ένα παιχνίδι που θεωρούν ότι αρχίζει να γίνεται πολύ τεταμένο ή στο οποίο έχουν χάσει τον έλεγχο. Θα κάνουν... ένα διάλειμμα στη δράση, όπου ένας παίκτης θα λάβει θεραπεία. Αλλά δεν είναι οι μόνοι σε τίποτα από όλα αυτά - πολλοί σύλλογοι προσπαθούν να διαταράξουν τη ροή ενός ματς, αναζητώντας τη νίκη. Ωστόσο, ο μέσος όρος του καθαρού χρόνου παιχνιδιού, για τα εκτός έδρας ματς της Νιουκάστλ, είναι 51,36 λεπτά,. Ο δεύτερος χαμηλότερος από κάθε άλλη ομάδα στην Premier League φέτος.

It was actually 51:23.



33 Premier League games in 2022-23 have seen the ball in play for less time than Arsenal vs. Newcastle last night.



It was 'in play' for 52% of total match time - the 34th lowest of all PL games in 2022-23. https://t.co/a0BemNmKAK January 4, 2023

Ο καθαρός χρόνοα παιχνιδιού στην αναμέτρηση με την πρωτοπόρο Άρσεναλ, που τόσο απογοήτευσε τον Αρτέτα, ήταν 51,53 λεπτά από τα 98,48 που παίχτηκαν. Η Νιουκάστλ έπαιξε δηλαδή λίγο πάνω από τον κανόνα της φέτος. Ο μέσος όρος της Premier League για όλες τις ομάδες είναι 54,47 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι «Καρακάξες» είναι ιδιαίτερα ευτυχείς που διακόπτουν τη ροή ενός αγώνα, να χαλάνε το ρυθμό του αντιπάλου, να τον εκνευρίζουν, να περικυκλώνουν τον διαιτητή σε περίπτωση που νιώσουν αδικημένοι, να ζητούν επίμονα κάρτες για τους αντιπάλους τους -όπως στην περίπτωση του Γκράνιτ Τζάκα.

«Δεν νομίζω ότι μπορείς να φοβάσαι κανέναν στον κορυφαίο αθλητισμό», δήλωσε ο Χάου αφότου η ομάδα του έσπασε ένα αρνητικό σερί δέκα διαδοχικών ηττών στην Premier League μέσα στο «Emirates».

«Πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο και να γνωρίζεις τα δυνατά του σημεία και πώς να αντιμετωπίσεις χωρίς την μπάλα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Σε αυτό το σημείο οι παίκτες χρειάζονται πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι ήταν υπέροχοι. Η Άρσεναλ είναι πολύ, πολύ καλή με την μπάλα και έχει επικίνδυνους επιθετικούς παίκτες. Έπρεπε να ελαχιστοποιήσουμε τους χώρους και έπρεπε να αμυνθούμε πολύ καλά συλλογικά και οι παίκτες το έκαναν αυτό σε εξαιρετικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Στον καιρό της παρουσίας του ο Χάου, έχει κερδίσει την καθολική αποδοχή από όλον τον οργανισμό. Το όραμά του για τη Νιουκάστλ έχει πείσει τη διοίκηση, τους παίκτες, του οπαδούς. Κι αν στις συνειδήσεις των ποδοσφαιρόφιλων η Νιουκάστλ πλέον έχει τον «λεκέ» του νέου ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, τότε μια φιλοσοφία: «μόνοι μας εναντίον όλων» θα μπορούσε να υφάνει γύρω της ένα πέπλο προστασίας και να κάνει το «ταξίδι» της πιο ελκυστικό.

Napoli's defeat to Inter means Newcastle United have the longest active unbeaten run in top-five European league football.



DDWWDWWWWWWDD



13 games and counting. pic.twitter.com/vwFowqfb70 — Squawka (@Squawka) January 4, 2023

Η Νιούκαστλ πάσαρε την μπάλα μόλις 253 φορές το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Άρσεναλ, με ακρίβεια 71,5%. Αυτοί οι αριθμοί έρχονται σε ρήξη με τις Αρχές του ποδοδσφαίρου στην σύγχρονη έκδοσή του και μάλλον δεν καθιστούν την ομάδα ιδιαίτερα δημοφιλή ή ωραία στο μάτι. Ωστόσο η Νιουκάστλ έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα 13 μήνες μετά την άφιξη του Χάου, και δέκα καθαρές νίκες φέτος μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Είναι αποτελεσματική, κυνική και εξαιρετικά δύσκολο να την νικήσει κανείς, γι' αυτό και έχει χάσει μόλις μία φορά σε 18 παιχνίδια της Premier League. Την ίδια στιγμή οι παίκτες της δείχνουν εξαιρετικά αφοσιωμένοι σε αυτό που τους ζητά ο προπονητής τους. «Είμαστε μια ομάδα με τύπους που κολλάμε ο ένας με τον άλλον και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πιστεύουμε στη φιλοσοφία που έφερε ο προπονητής. Μερικά χρόνια πριν, θα μας είχαν "κοπανήσει" εδώ».