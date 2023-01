Σε «ναυάγιο» οδηγήθηκαν οι συζητήσεις της Τσέλσι με την Μπενφίκα για τον Έντσο Φερνάντες, καθώς οι Αετοί επιμένουν πως θέλουν την ρήτρα των 120 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα χωρίς δόσεις.

Δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ήθελαν την Τσέλσι να είναι κοντά στη μεταγραφή του Έντσο Φερνάντες, όμως φαίνεται πως οι διαπραγματεύσεις με την Μπενφίκα δεν ευδοκίμησαν. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «TYC Sports» Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι συζητήσεις οδηγήθηκαν σε ναυάγιο!

Οι Αετοί είναι αμετακίνητοι και ζητούν μόνο την ρήτρα των 120 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα χωρίς δόσεις αλλιώς δεν δέχονται να παραχωρήσουν τον παίκτη. Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η τελευταία πρόταση των Μπλε που έπεσε στο κενό ήταν της τάξης των 85 εκατομμυρίων ευρώ.

Excl: Chelsea official proposal for Enzo Fernández was never €120m or €127m. The final proposal made to Benfica was €85m fee. 🚨🔵🇦🇷 #CFC



Chelsea have never discussed €120m release clause.



There’s NO agreement at all after new meeting in the afternoon, as revealed earlier. pic.twitter.com/tGJpQe8Vmp