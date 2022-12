Ράσφορντ: «Παρακοιμήθηκα και έχασα το meeting της ομάδας πριν από το ματς»

Θύμα του... ύπνου έπεσε ο Μάρκους Ράσφορντ πριν από το ματς κόντρα στη Γουλβς, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει στη συνάντηση της Γιουνάιτεντ και να τιμωρηθεί ξεκινώντας από τον πάγκο.

Την δική του εξήγηση πάνω στο περιστατικό που του στοίχισε την παρουσία του στο βασικό σχήμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Γουλβς έδωσε ο Μάρκους Ράσφορντ.

Συγκεκριμένα ο Άγγλος παραδέχθηκε πως παρακοιμήθηκε και έχασε το meeting της ομάδας πριν από το ματς, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί από τον Έρικ Τεν Χαγκ.

«Παρακοιμήθηκα και έχασα τη συνάντηση πριν από το ματς. Καθυστέρησα λίγο. Είναι οι κανονισμοί της ομάδας και καταλαβαίνω την απόφαση» ανάφερε χαρακτηριστικά ο επιθετικός της Γιουνάιτεντ, με τον Έρικ Τεν Χαγκ από την πλευρά του να τονίζει:

«Ήταν καλός μετά την απόφαση. Ήταν λαμπρός, ζωηρός και σκόραρε ένα γκολ. Η σωστή αντίδραση» ήταν τα λόγια του.

Rashford: “I overslept and I missed the pre game meeting. I was a little bit late. It's the team rules and I understand the decision”, tells @btsportfootball 🔴 #MUFC



Ten Hag: “It is good, after the decision. He was bright, he was lively, scored a goal. The right reaction”. pic.twitter.com/DxfRIt7hnL