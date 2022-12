Ο Μάρκους Ράσφορντ έμεινε εκτός ενδεκάδας λόγω παραπτώματος, όμως ήταν εκείνος που τελικά χάρισε τη νίκη (1-0) στην Γιουνάιτεντ, με το γκολ του στο 76ο λεπτό του αγώνα με τη Γουλβς στο «Μολινό».

Οι «κόκκινοι διάβολοι» συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους φτάνοντας τα τρία συνεχόμενα «ροζ φύλλα» αγώνα επικρατώντας με 1-0 στην έδρα των «λύκων», χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος έμεινε εκτός βασικής ενδεκάδας ως τιμωρία για παράπτωμα, αλλά μετά επιστρατεύτηκε και εξιλεώθηκε σκοράροντας το νικητήριο τέρμα (1-0).

Η Γιουνάιτεντ είχε το... πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο χωρίς όμως να μπορεί εύκολα να δημιουργεί τελικές μπροστά την εστία της Γουλβς. Είχε μία καλή ευκαιρία με την κεφαλιά του Κασεμίρο στο 6' από ένα κόρνερ, όμως η καλύτερή της τελική, ήρθε από λάθος γύρισμα του Σεμέδο, που έβγαλε τετ α τετ τον Γκαρνάντσο, όμως ο νεαρός Αργεντινός νικήθηκε από τον Σα.

Η Γουλβς δεν μπόρεσε να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του Ντε Χέα ενώ είχε στιγμές. Συνήθως η τελική προσπάθεια δεν κατέληγε εκεί, λόγω παρέμβασης των αμυντικών των «κόκκινων διαβόλων» ή αν έφτανε, δεν ήταν με προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τον Ισπανό κίπερ της Γιουνάιτεντ. Κάπως έτσι το πρώτο μέρος πέρασε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις στο παιχνίδι και με το 0-0 που αναγραφόταν στον φωτεινό πίνακα να είναι το δίκαιο αποτέλεσμα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Το ματς κινήθηκε σε ρηχά νερά και στο δεύτερο ημίχρονο. Η πρώτη μεγάλη φάση ήταν για τους «λύκους». Ο Νέβες ανέβαλε την εκτέλεση ενός φάουλ στέλνοντας την μπάλα στην γωνία του Ντε Χέα, όμως ο κίπερ της Γιουνάιτεντ αντέδρασε εξαιρετικά.

Σε αντίθεση με την Γουλβς, οι «κόκκινοι διάβολοι» μετέτρεψαν σε γκολ την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος. Ο Μάρκους Ράσφορντ, που δεν ξεκίνησε το παιχνίδι λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, μπήκε ως αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο 76΄κατάφερε να κάνει τη διαφορά! Αφού έπαιξε το 1-2 με τον Μπρούνο Φερνάντες, έκανε την ατομική ενέργεια και το ωραίο τελείωμα ανοίγοντας το σκορ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό ήταν το 12ο τέρμα που πετυχαίνει μπαίνοντας στον αγώνα ως αλλαγή στην Premier League για την Γιουνάιτεντ, όντας μόνο πίσω από τους Σόλσκιερ και Τσιτσαρίτο που έχουν από 17 και 14 αντίστοιχα.

12 - Marcus Rashford has scored 12 Premier League goals as a substitute with only Ole Gunnar Solskjaer (17) and Javier Hernandez (14) netting more from the bench for Manchester United in the competition. Super. pic.twitter.com/QfasY6QdlE