Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ενγκολό Καντέ και την Τσέλσι για ανανέωση της συνεργασίας τους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και είναι πιθανό οι δυο πλευρές να έρθουν άμεσα σε συμφωνία.

Προς ανατροπή στο θέμα της ανανέωσης του Ενγκολό Καντέ με την Τσέλσι. Οι δυο πλευρές είχαν «χάσμα» στις συζητήσεις τους, ο διεθνής Γάλλος αμυντικός χαφ που μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Αλ Νασρ, της Μπαρτσελόνα και όχι μόνο, όμως πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Chelsea have made positive progress in talks over a new contract for N’Golo Kante and there is now increasing confidence that the France international will commit his future to the club.



