Σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της Σαχτάρ, οι διαπραγματεύσεις της Άρσεναλ με την Σαχτάρ για τον Μούντρικ συνεχίζονται ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μπεν Τζέικομπς οι «κανονιέρηδες» θα επανέλθουν με νέα προσφορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Σαχτάρ, Σεργκέι Πάλκιν τόνισε σε δηλώσεις του στα social media της ουκρανικής ομάδας πως «οι διαπραγμετεύσεις με την Άρσεναλ για τον Μούντρικ συνεχίζονται» και συνέχισε «Έχω τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους κυριολεκτικά σε πέντε λεπτά. Είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις, έτοιμοι να ανταλλάξουμε ιδέες και νούμερα».

Αυτές τις δηλώσεις του ήρθε να πάει ένα βήμα παρακάτω με το ρεπορτάζ του ο Μπεν Τζέικομπς που σημείωσε πως οι «κανονιέρηδες» θεωρούν πως δεν θα χρειαστούν τα 100 εκατ. ευρώ που λέει η Σαχτάρ για την μεταγραφή του. Η δομής της εναρκτήριας προσφοράς της Άρσεναλ ήταν αρκετά καλή κι αυτό δείχνει την σοβαρή διάθεσή της για την υπόθεση του 21χρονου Ουκρανού εξτρέμ.

Shakhtar CEO Sergei Palkin confirms via club media that “negotiations are continuing” with #AFC . “Now, literally in five minutes, I have a phone conversation with Arsenal. We are open to negotiations, ready to exchange ideas and figures.” pic.twitter.com/m2lZGxiXEv

Ήξερε πως αυτή θα απορριφθεί, αλλά ετοιμάζεται να επιστρέψει γρήγορα με μία βελτιωμένη πρόταση, που θα φτάνει τα 50-55 εκατ. ευρώ μπροστά και τα 70 εκατ. συνολικά και θεωρείται από κείνη ικανή να πείσει την Σαχτάρ να πει το «ναι».

Ο ίδιος ο Μικχαΐλο Μούντρικ έχει τονίσει πως θέλει να πάρει μεταγραφή κι αυτό λειτουργεί σίγουρα υπέρ των «κανονιέρηδων» στο να ρίξουν τα λεφτά που ζητάει η Σαχτάρ και να γίνει το deal.

Arsenal knew it would be rejected but will be back with a second bid fast. Arsenal are hoping a €70m package might be enough with €50-55m upfront. Mudryk, as he has said repeatedly, wants the move, so on the player side it’s a relatively simple and cost-effective deal.