Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Μιχαΐλο Μούντρικ φαίνεται πως είναι η Άρσεναλ, τα 60 εκατομμύρια που προσέφερε στη Σαχτάρ για τον παίκτη όμως, δεν πείθουν προς το παρόν τον ουκρανικό σύλλογο.

Είναι το μεγάλο της αστέρι και με τις εμφανίσεις του στο φετινό Champions League απέδειξε πως μπορεί να «λάμψει» στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Σαχτάρ θα διαπραγματευτεί σκληρά μέχρι να πει το «ναι» για την αποχώρηση του Μιχαΐλο Μούντρικ, που ήδη φαίνεται έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Η Άρσεναλ δείχνει να είναι η πιο... ερωτευμένη με το wonderkid από την Ουκρανία και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ήδη κατέθεσε πρόταση 40 εκατομμυρίων στον σύλλογο από το Ντονμπάς. Σε αυτή θα συμπεριλάβει ακόμη 20 εκατομμύρια σε μορφή bonus.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος πάντως, ισχυρίζεται πως η Σαχτάρ ζητάει πολύ περισσότερα χρήματα και οι συζητήσεις σχετικά με το deal θα λάβουν χώρα τις επόμενες ημέρες. Το συμβόλαιο του 21χρονου δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο αφού επιθυμία του είναι να γίνει Κανονιέρης.

Arsenal have now submitted a bid to sign Mykhaylo Mudryk. Understand it’s €40m plus €20m add-ons 🚨🇺🇦 #AFC



Shakhtar want ‘way more’ than this to sell Mudryk.



Talks will take place with player’s agent to discuss about the deal.



No issues on personal terms: Mudryk wants #AFC. pic.twitter.com/2NL6dap0By