Παίκτης της Λίβερπουλ και επίσημα ο Κόντι Χάκπο, με τον Ολλανδό να ολοκληρώνει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028.

Η πρώτη χειμερινή προσθήκη είναι πλέον γεγονός για τη Λίβερπουλ!

Μετά το μπάσιμο και την αστραπιαία συμφωνία με την Αϊντχόφεν αντί 50 εκατομμυρίων λιρών (μαζί με τα μπόνους) για τον Κόντι Χάκπο, οι Reds επισημοποίησαν και τη συμφωνία με τον Ολλανδό ο οποίος πλέον γίνεται και επίσημα κάτοικος Μέρσεϊσαϊντ.

Αν και δεν αναγράφεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Reds, ο 23χρονος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον αγγλικό σύλλογο το οποίο θα τον κρατήσει στο Λίβερπουλ έως το καλοκαίρι του 2028.

Κάπως έτσι η Κόκκινοι ολοκλήρωσαν την τέλεια «ληστεία» με την περίπτωσή του, καθώς κατάφεραν να τον «αρπάξουν» μέσα από τα χέρια της μισητής τους αντιπάλου, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που τον εξέταζε ως... δώρο για τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Στο πρώτο μισό της σεζόν ο Χάκπο κατάφερε να κλέψει όλα τα βλέμματα με τις τρομακτικές του επιδόσεις στο ολλανδικό πρωτάθλημα (13 γκολ, 17 ασίστ), ενώ χαλύβδωσε ακόμα περισσότερο τη φήμη του χάρη στα τρία γκολ και τη γενικότερη παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

We have reached an agreement for the transfer of Cody Gakpo from PSV Eindhoven, subject to a work permit, and the forward will join at the start of the January transfer window 🙌