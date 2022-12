Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Κόντι Χάκπο στη Λίβερπουλ, με τον Ολλανδό να βρίσκεται ήδη στην Αγγλία για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας έως το 2028.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κόντι Χάκπο στη Λίβερπουλ!

Μετά και τη συμφωνία των Reds με την Αϊντχόφεν για ένα ποσό που αγγίζει τις 50 εκατομμύρια λίρες μαζί με τα μπόνους, ο Ολλανδός «πέταξε» την Τετάρτη (28/12) με προορισμό το Μέρσεϊσαϊντ για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2028.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, σειρά πλέον θα πάρουν οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς του αγγλικού συλλόγου, ο οποίος κατάφερε να νικήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μεταξύ τους κόντρα και να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του 23χρονου επιθετικού.

Cody Gakpo is currently on Merseyside for main part ofmedical tests ahead of signing for Liverpool, plan confirmed. Deal will be completed soon. 🚨🔴🩺 #LFC



Gakpo’s contract will be valid until June 2028, as expected. Done and sealed. pic.twitter.com/6nFYyZclqa