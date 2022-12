Σύμφωνα με την Ο Jogo η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνουν μεγάλο «ντέρμπι» για να κλείσουν το «deal» με την Μπενφίκα για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες.

Η Λίβερπουλ με διαδικασίες «εξπρές»... έκλεψε τον πρώτο στόχο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόντι Γκάκπο και τον έδεσε για τα επόμενα έξι χρόνια. Οι δυο αιώνιοι αντίπαλοι του Νησιού μετά τον Ολλανδό εξτρέμ δίνουν ακόμα ένα μεταγραφικό ντέρμπι με μεγάλο στόχο την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες.

🚨 Manchester United and Liverpool reach the 120M€ that Benfica wants to sell Enzo #Fernandez. 🇦🇷⌛️ #MUFC #Liverpool https://t.co/JUmxIysURm