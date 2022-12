Ο Μάξι Τζαζ, τραγουδιστής των Faithless και ένθερμος οπαδός της Κρίσταλ Πάλας που «έφυγε» την παραμονή των Χριστουγέννων από τη ζωή, με τους «The Eagles» να τον τιμούν παίζοντας το «Insomnia» πριν το ματς με τη Φούλαμ.

Η Κρίσταλ Πάλας δεν ξέχασε τον Μάξι Τζαζ τον τραγουδιστή των Faithless που έφυγε από τη ζωή στα 65 του χρόνια. Κατά την είσοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Φούλαμ τα ηχεία έπαιξαν το πασίγνωστο «Insomnia», ενώ οπαδοί στις κερκίδες είχαν σηκώσει πανό προς τιμήν του «Rip Maxi, rave on brother». Όλοι όσοι βρέθηκαν στις κερκίδες του «Σέλχαστ Παρκ» χειροκροτούσαν στον ρυθμό αποτίοντας τον δικό τους φόρο τιμής στον Βρετανό καλλιτέχνη.

Δείτε το σχετικό βίντεο, αλλά και το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί της προς τιμήν του:

The teams come out to Insomnia by Faithless played as a tribute to the late Maxi Jazz #CPFC #CRYFUL pic.twitter.com/bO3ZynfybU