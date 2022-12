Πέθανε σε ηλικία 65 χρόνων ο Maxi Jazz, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Faithless

Πέθανε σε ηλικία 65 χρόνων ο Maxi Jazz, ο τραγουδιστής του dance συγκροτήματος Faithless.

Όπως γνωστοποίησε το συγκρότημα μέσω Facebook «Eίμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε πως ο Μάξι Τζαζ πέθανε χθες βράδυ. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τις ζωές μας με τόσους πολλούς τρόπους. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα με χρόνο για όλους και σοφία που ήταν τόσο βαθιά όσο και προσβάσιμη».

«Ήταν ένας άψογος στιχουργός, ένας DJ, βουδιστής, υπέροχη σκηνική παρουσία, λάτρης των αυτοκινήτων, ατελείωτος πολυλογάς, όμορφος άνθρωπος, ηθική πυξίδα και διάνοια» προσθέτουν οι συνοδοιπόροι του στο μουσικό ταξίδι σχεδόν τριών δεκαετιών στη μουσική.

Όπως γνωστοποίησε η Sister Bliss, μια εκ των τριών του συγκροτήματος, ο Βρετανός καλλιτέχνης του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μάξγουελ Φρέιζερ, «πέθανε ήσυχα στον ύπνο του».

Πλήθος κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το άκουσμα της είδησης απέτισαν τον δικό τους φόρο τιμής για την παρακαταθήκη που άφησε ο καλλιτέχνης στην μουσική σκηνή που πρέσβευε.

What a guy. What a band. What a catalog of tunes. One of the best live acts. Privileged to have seen them. A loss to the world this. Rest in peace brother. For tonight, in your memory. We come one. ☝️#maxijazz #faithless #sisterbliss pic.twitter.com/GvQbAlALzw