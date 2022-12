Η Τσέλσι γνωστοποίησε την πρόσληψη του Κρίστοφερ Βιβέλ για την ανάληψη του πόστου του τεχνικού διευθυντή της ομάδας.

Οι «μπλε του Λονδίνου» ολοκλήρωσαν κάπως έτσι ένα κουαρτέρτο προσλήψεων σε ζωτικές θέσεις για το οργανόγραμμα της ομάδας υπό τη νέα ιδιοκτησία του Τομ Μπόελι. Μέτα τους Σιλντς, Στιούραρτ και Γουινστάνλεί ήρθε κι εκείνη του Κρίστοφερ Βιβέλ, οι συζητήσεις με τον οποίο υπήρχαν εδώ και αρκετό καιρό.

Ο μόλις 36 ετών Γερμανός βρισκόταν στην ίδια θέση μ' αυτήν που ανέλαβε τώρα στην Τσέλσι και στην Λειψία τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, από την οποία και αποχώρησε στις αρχές Οκτωβρίου. Πιο πριν είχε εργαστεί άλλα πέντε χρόνια στην Σάλτσμπουργκ ως υπεύθυντος του τμήματος σκάουτινγκ, ενώ τα τελευταία δύο είχε ταυτόχρονα και τον ρόλο του συντονιστή του αθλητικού τμήματος.

Να σημειώσουμε σ' αυτό το σημείο πως ο Αμερικανός ιδιοκτήτης της Τσέλσι θαύμαζε τον τρόπο λειτουργίας του αθλητικού ομίλου της Ρεντ Μπουλ, οπότε είναι λογικό να ήθελε στελέχη από κείνη, αφού θέλει να χτίσιε κάτι παρόμοιο.

Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director.