Η Τσέλσι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πολ Γουίνστανλεϊ που ήταν στην Μπράιτον συνεχίζοντας την «στρατολόγηση» νέων στελεχών.

Η ομάδα του Λονδίνου μετά τις προσλήψεις των Τζο Σιλντς και Λόρενς Στιούραρτ προχώρησαν στην ένταξη στο δυναμικό τους και του Πολ Γουίνστανλεϊ ο οποίος τα τελευταία οκτώ χρόνια εργαζόταν στην Μπράιτον, αρχικά σαν ανιχνευτής ταλέντων κι έπειτα ως επικεφαλής του τμήματος απόκτησης παικτών.

Ο ίδιος δήλωσε:«Είμαι ενθουσιασμένος που ήρθα στην Τσέλσι και θα συνεχίσει να δουλεύω με τον Γκρέιχαμ Πότερ και την ομάδα του. Υπάρχει ένα πραγματικό αίσθημα ενθουσιασμού και μομέντουμ γύρω από τη νέα ιδιοκτησία και το πρότζεκτ αυτό. Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί μ' ένα τόσο τρομερό γκρουπ συναδέλφων καθώς η ομάδα μπαίνει σε μία νέα εποχή».

Τώρα στους «μπλε του Λονδίνου» θα αναλάβει τον ρόλο του υπεύθυνου για τον τομέα των ταλέντων παγκοσμίως και των μεταγραρφών.

Υπενθυμίζουμε πως η Τσέλσι βρίσκεται σε συζητήσεις και με τον Κρίστοφερ Βιβέλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λειψία όπου εργαζόταν ως τεχνικός διευθυντής μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου.

Chelsea is pleased to announce that Paul Winstanley has been appointed to the role of Director of Global Talent and Transfers.