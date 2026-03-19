Η βρετανική κυβέρνηση πιέζει τον Αμπράμοβιτς, αντιστέκεται ο Ρώσος

Παρά την προθεσμία και την απειλή νομικών ενεργειών, ο Αμπράμοβιτς και η κυβέρνηση εξετάζουν νέα συνάντηση για τα 2,35 δισ. της πώλησης της Τσέλσι.

Η βρετανική κυβέρνηση προσέφερε στον Ρομάν Αμπράμοβιτς συνάντηση με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση 2,35 δισεκατομμυρίων λιρών από την πώληση της Τσέλσι σε φιλανθρωπίες, παρά την προθεσμία που είχε ήδη οριστεί για αυτήν την εβδομάδα και την απειλή νομικών ενεργειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών επικοινώνησαν με τους εκπροσώπους του Ρώσου μεγιστάνα μέσω δικηγόρων, ωστόσο το αδιέξοδο παραμένει. Η κυβέρνηση επιμένει ότι τα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν αποκλειστικά στην Ουκρανία, ενώ ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος υποστηρίζει ότι το φιλανθρωπικό ίδρυμα θα πρέπει να μπορεί να βοηθήσει όλα τα θύματα του πολέμου.

Η πρόταση για νέα συνάντηση, έρχεται παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε δηλώσει δημόσια πως ο Αμπράμοβιτς «απέτυχε» να αξιοποιήσει την τελευταία του ευκαιρία να παραδώσει τα χρήματα. Τα χρήματα από την πώληση της Τσέλσι παραμένουν παγωμένα στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας του, Fordstam Ltd, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πώληση του συλλόγου στην κοινοπραξία BlueCo.

Ο Αμπράμοβιτς επικαλείται επίσης μια ξεχωριστή ποινική έρευνα στο Jersey για 5,3 δισεκατομμύρια λίρες της περιουσίας του, μεταξύ των οποίων και 1,4 δισεκατομμύρια από την πώληση της Τσέλσι, η οποία εμποδίζει την απελευθέρωση των χρημάτων.

Οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Fordstam δηλώνουν ότι ο Ρώσος μεγιστάνας είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει μόνο τα 987 εκατομμύρια λίρες καθαρού κέρδους από την πώληση της Τσέλσι σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, και όχι ολόκληρο το ποσό των 2,35 δισεκατομμυρίων λιρών. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι ο Αμπράμοβιτς είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δωρίσει ολόκληρο το ποσό, και κατανοείται ότι αυτό θα μπορούσε ακόμη να γίνει, εφόσον γίνουν αποδεκτοί οι όροι του.