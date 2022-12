Μοναδικές στιγμές χάρισαν οι παίκτες της Λίβερπουλ, συμπεριλαμβανομένου του Κώστα Τσιμίκα, στην επίσκεψή τους σε σχολείο παιδιών με ειδικές ανάγκες στο Ντουμπάι, όπου βρίσκονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του.

Ανεπανάληπτη χαρά μοίρασαν σε παιδιά με ειδικές ανάγκες ο Κώστας Τσιμίκας και οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ. Οι παίκτες των Reds βρίσκονται στο Ντουμπάι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν'όψει της επιστροφής της στη δράση, «άρπαξαν» την ευκαιρία και επισκέφθηκαν το Rashid Centre for People of Determination, ειδικό σχολείο.

Ο «Τσίμι», ο Μίλνερ, ο Φιρμίνο, ο Γκόμεζ και ο Άντριαν πέρασαν χρόνο με τους μαθητές και τους χάρισαν ορισμένες μοναδικές αναμνήσεις.

Joe, Bobby, Millie, Kostas, and Adrian visited local children at the Rashid Centre for People of Determination in Dubai this afternoon ❤️ pic.twitter.com/mwoipRPstE