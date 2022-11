«Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Άαρον Λένον (vid)

Τέλος εποχής για τον Άαρον Λένον, ο οποίος αποφάσισε να σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία 35 ετών.

Είναι από τους ποδοσφαιριστές που θαυμάσαμε στην εποχή που βρισκόταν στην Τότεναμ. Ο Άαρον Λένον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου αλλά και ένας εκ των ταχύτερων εξτρέμ της Ευρώπης αλλά ποτέ δεν επιβεβαίωσε τις περγαμηνές που είχε.

Ο διεθνής επιθετικός αποφάσισε σε ηλικία 35 ετών να «κρεμάσει» τα παπούτσια του, έχοντας μείνει ελεύθερος από το περασμένο καλοκαίρι, με τελευταίο σταθμό την Μπέρνλι.

🚨 BREAKING 🚨



Aaron Lennon has announced his retirement from professional football at the age of 35



What a career he's had 👏 pic.twitter.com/jRo0t5kLWR