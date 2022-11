Μετά από τέσσερα πρόσφορα χρόνια στο κλαμπ, ο Ραλφ Χάσενχουτλ αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τη Σαουθάμπτον, η οποία βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση προπονητή.

Επίσημη μορφή έλαβε το «διαζύγιο» της Σαουθάμπτον με τον Ραλφ Χάσενχουτλ, έπειτα από τέσσερα επιτυχημένα χρόνια στον αγγλικό νότο.

Ο Αυστριακός τεχνικός «πλήρωσε» το μάρμαρο της κακής ως τώρα πορείας των Αγίων που βρίσκονται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και η εντός έδρας ήττα με 4-1 από τη Νιούκαστλ αποτέλεσε το κύκνειο άσμα στη θητεία του που άρχισε το 2018.

Στην ανακοίνωσή της, η Σαουθάμπτον δήλωσε πως ο Χάσενχουτλ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του συλλόγου την τελευταία τετραετία, αλλά τόνισε πως ήταν καιρός για μια αλλαγή.

Μαζί με τον Χάσενχουτλ παρελθόν αποτελεί και ο βοηθός του, Ρίτσαρντ Κίτζμπιχλερ. Χρέη υπηρεσιακού τεχνικού θα αναλάβει μέχρι νεωτέρας ο Ρουμπέν Σελές και ήδη οι άνθρωποι του κλαμπ κινούν τις διαδικασίες για τον αντικαταστάτη του 55χρονου Αυστριακού, ο οποίος αποχωρεί με απολογισμό 60 νικών, 38 ισοπαλιών και 75 ηττών σε σύνολο 173 αναμετρήσεων.

