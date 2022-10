Ο Τόνεϊ εξέθεσε οπαδό που του έστειλε ρατσιστικό μήνυμα

Ο Ιβάν Τόνεϊ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter το ρατσιστικό μήνυμα που του έστειλε οπαδός, παραθέτοντάς και το προφίλ του.

Ο Ιβάν Τόνεϊ που έφτασε αισίως τα 8 γκολ συν 3 ασίστ σε 11 παιχνίδια φέτος, σκοράροντας δις στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της Μπρέντφορντ κόντρα στη Μπράιτον (2-0), αποκάλυψε ότι έλαβε ένα απεχθές ρατσιστικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Άγγλος επιθετικός μετά την σπουδαία του εμφάνιση έπρεπε δυστυχώς έπρεπε να ανεχτεί τον αηδιαστικό ρατσισμό. Αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλος το μήνυμα που έλαβε Instagram γράφοντας: «Δεν επρόκειτο καν να το δημοσιεύσω, αλλά ξύπνησα θυμωμένος…»

Δείτε το tweet:

I wasn’t even going to post this but I woke up angry… pic.twitter.com/2MhjRO05rr