Η Άρσεναλ δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στην Μπρέντφορντ επικρατώντας εύκολα με 3-0 και μάλιστα εκτός έδρας, με τους γηπεδούχους να μην θυμίζουν σε τίποτα το ανταγωνιστικό σύνολο των περασμένων αγώνων.

Οι «κανονιέρηδες» μπορεί να μην εντυπωσίασαν στο Gtech Community Stadium, ωστόσο επέβαλαν την κυριαρχία τους κι έκαναν αποτελεσματικά την δουλειά τους κερδίζοντας με 3-0 τις «μέλισσες», που σίγουρα απογοήτευσαν το κοινό τους, που έχει συνηθίσει την ομάδα του πολύ πιο μαχητική.

Η Άρσεναλ κατόρθωσε να σκοράρει νωρίς στο παιχνίδι προτού καν προλάβει να ασκήσει ιδιαίτερη πίεση στην Μπρέντφορντ. Ο Σακά εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σαλιμπά πήρε την κεφαλιά νικώντας τον Ράγια για το 1-0 στο 17ο λεπτό. Δέκα λεπτά αργότερα, οι «κανονιέρηδες» σκόραραν ξανά και πάλι με κεφαλιά. Αυτή τη φορά την σέντρα έκανε ο Γκρανίτ Τσάκα και την κεφαλιά ο φορμαρισμένος Γκαμπριέλ Ζεσούς, που έγραψε το 2-0 εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στο 28'. Κάπως έτσι η Άρσεναλ πήγε στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων.

Φυσικά οι «κανονιέρηδες» δεν σταμάτησαν εκεί. Σκόραραν και στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Στο 49ο λεπτό ο Βιτίνια έπιασε ένα υπέροχο σουτ εν στάσει κι έστειλε την μπάλα σύριζα στο δοκάρι του Ράγια, που ήταν ανήμπορος να αντιδράσει, με το 3-0 να γίνεται γεγονός. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα προσπάθησε να δώσει διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της, αλλά οι Ζεσούς, Γκάμπριελ και Σακά δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Ράγια σε ισάριθμες περιπτώσεις.

Η Μπρέντφορντ είχε ελάχιστες καλές στιγμές δημιουργώντας μόλις τέσσερις τελικές σύνολο, με δύο εξ' αυτών να καταλήγουν στην εστία του Ράμσντεϊλ και ήταν φυσιολογικό με τόσο χαμηλή συγκομιδή να μην μπορέσει να διεκδικήσει την επάνοδό της στο ματς βοηθώντας έτσι την Άρσεναλ να κάνει έναν υγιεινό... περίπατο. Η νίκη αυτή με 3-0 την επανέφερε στην κορυφή της Premier League.

Σημειωτέον, στο παιχνίδι έκανε ντεμπούτο ο Ίθαν Νουανερί για την Άρσεναλ, γεννημένος το 2007, ο οποίος σε ηλικία 15 ετών΄και 181 ημερών έγινε, όχι μόνο ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί με την φανέλα της Άρσεναλ στην Premier League σπάζοντας το ρεκόρ του Φάμπρεγα, αλλά και ο μοναδικός παίκτης κάτω των 16 που έχει αγωνιστεί στην Premier League ξεπερνώντας και το ρεκόρ του Χάρβεϊ Έλιοτ.

