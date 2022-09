Ο σταρ της Νιουκάσταλ, ΑλάνΣεν Μάξιμεν, έκανε πραγματικότητα μια ομάδα ονείρων παιδιών, πηγαίνοντάς τα σε ένα κατάστημα παιχνιδιών και αγοράζοντας τους ό,τι ήθελαν.

Από τότε που μπήκε στον σύλλογο το 2019, ο 25χρονος εξτρέμ της Νιουκάστλ, Αλάν Σεν - Μαξιμέν έχει γίνει αγαπημένος των φιλάθλων τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Στο γήπεδο, ο ρυθμός και οι ικανότητές του ήταν ικανά για να κερδίσουν την υποστήριξη των πιστών του St. James. Ενώ οι ενέργειές του εκτός γηπέδου τον έχουν οδηγήσει στις καρδιές των μικρών φιλάθλων.

Ο Σεν - Μαξιμέν βρέθηκε πρόσφατα σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Helios Pantheon και κάλεσε μια ομάδα παιδιών σε ένα κατάστημα παιχνιδιών και ορκίστηκε να τους αγοράσει ό,τι ήθελαν.

«Αυτό ήταν το όνειρό μου όταν ήμουν παιδί. Για να μπορέσω να αγοράσω όλα τα παιχνίδια που ήθελα σε ένα κατάστημα, δυστυχώς δεν είχα αυτή την ευκαιρία, οπότε ήθελα πραγματικά να δώσω αυτή την ευκαιρία στα παιδιά που ήρθαν στην εκδήλωση Helios.», έγραψε ο Γάλλος στο twitter.

Δείτε το βίντεο:

This was my dream when I was a kid 💭To be able to buy all the toys I wanted in a store, unfortunately I didn’t have this chance, so I really wanted to give this opportunity to the kids that came at the Helios event 🤝🌞🤍

Check the full video 👉🏾 https://t.co/12X6WZWhaP pic.twitter.com/jc40M4zSsh