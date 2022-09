Λίγες μέρες μετά την απόλυσή του, ο Τόμας Τούχελ αποχαιρέτησε την αγαπημένη του Τσέλσι εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την απομάκρυνσή του από το κλαμπ.

Το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν και η περιορισμένη επικοινωνία του με τη νέα διοίκηση οδήγησε τον Τόμας Τούχελ στην έξοδο από την Τσέλσι, με τον Γερμανό να απομακρύνεται από την τεχνική ηγεσία λίγες ώρες ύστερα από την ήττα με 1-0 από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην πρεμιέρα του Champions League.

Μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου, ο Γερμανός προπονητής θέλησε να αποχαιρετήσει το κλαμπ με το οποίο έφτασε έως την κορυφή της Ευρώπης, εκφράζοντας μάλιστα την λύπη του για ένα τόσο άδοξο και σύντομο φινάλε.

«Πρόκειται για μια από τις πιο δύσκολες ανακοινώσεις που έχω γράψει ποτέ μου. Και είναι μια που ήλπιζα ότι δεν θα χρειαζόταν να γράψω για πολλά χρόνια. Είμαι συντετριμμένος που ο χρόνος μου στην Τσέλσι τελείωσε.

Είναι ένα κλαμπ που ένωσα σαν το σπίτι μου, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ όλο το προσωπικό, τους παίκτες, τους οπαδούς που με έκαναν να αισθανθώ ευπρόσδεκτος από την αρχή.

Η περηφάνια και η χαρά που ένιωσα όταν βοήθησα τον σύλλογο να κατακτήσει το Champions League και το Μουντιάλ Συλλόγων θα με ακολουθούν για πάντα. Είναι τιμή μου που ήμουν μέρος της ιστορίας αυτού του συλλόγου και οι αναμνήσεις των τελευταίων 19 μηνών θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου» έγραψε χαρακτηριστικά.

