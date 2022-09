Ο Τόμας Τούχελ δεν τα πήγαινε καλά από την αρχή με τον Τοντ Μπόελι λόγω της κακής τους επικοινωνίας σε θέματα ποδοσφαίρου, η οποία συνοψίζεται χαρακτηριστικά στην ερώτηση που του είχε κάνει σε μίτινγκ ο Αμερικανός ιδιοκτήτης, για το αν σκέφτεται να παίξει με... 12 παίκτες.

Η εποχή Τόμας Τούχελ στην Τσέλσι αποτελεί παρελθόν εδώ και λίγες ημέρες, αφού οι Μπλε γύρισαν σελίδα και προσέλαβαν στη θέση του τον Γκρέιαμ Πότερ. Το βασικό «αγκάθι» που οδήγησε στο διαζύγιο φέρεται πως δεν ήταν τα αρνητικά αποτελέσματα αυτά καθ' αυτά, αλλά η εργασιακή σχέση του Γερμανού τεχνικού με τον Τοντ Μπόελι, με το κλίμα ανάμεσά τους να «ψυχραίνεται» λόγω του επικοινωνιακού τους... χάσματος.

Από την πλευρά του Γερμανού, πάντως, το πρόβλημα ήταν η κακή επικοινωνία και η παντελής άγνοια του αφεντικού του πάνω στο άθλημα, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα κι από την «τρελή» ερώτηση που του απηύθηνε ο τελευταίος σε ένα από τα πρώτα τους μίτινγκ μετά την έναρξη της σεζόν.

Όπως ανέφερε το «Athletic» στο αναλυτικό του αφιέρωμα για το «μαύρο κουτί» της απόλυσης του Τούχελ, ο Αμερικανός ιδιοκτήτης των Μπλε τον είχε ρωτήσει σε κατ' ιδίαν συνάντηση γιατί δεν σκεφτόταν να γυρίσει το σύστημα της Τσέλσι σε... 4-4-3. Προσοχή, όχι 4-3-3, αλλά 4-4-3, ξεχνώντας ή μην γνωρίζοντας ότι στο ποδόσφαιρο η κάθε ομάδα κατεβαίνει με έντεκα παίκτες.

Αυτή η «αστοχία» του Μπόελι ήχησε ως πρώτο «καμπανάκι» στα αυτιά του Γερμανού τεχνικού, ο οποίος φέρεται να... ξενέρωσε με το γεγονός πως οι ανώτεροί του δεν καταλάβαιναν από ποδόσφαιρο και η εξέλιξη στις μεταξύ τους προστριβές είχε τερματικό σταθμό τη λήξη της συνεργασίας τους.

