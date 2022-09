Η Αρσεναλ ήταν η μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα που συνάντησε την Βασίλισσα Ελισάβετ! (vid)

Τον Φλεβάρη του 2007 η Άρσεναλ έγινε η μοναδική ομάδα που η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε καλέσει στο Παλάτι για συνάντηση και τσάι! Ο Έμπουε παρά την έκκληση του Ανρί να παραμείνει σοβαρός, δεν άντεξε δίχως να κάνει γκάφα.

Οι «κανονιέρηδες» επρόκειτο το καλοκαίρι του 2006 να μετακομίσουν από το «Χάιμπουρι» στο «Έμιρεϊτς» και να κόψει την κορδέλα στα εγκαίνια η Βασίλισσα, όμως, λόγω αδιαθεσίας και πόνων στη μέση, την αντικατέστησε τότε ο Πρίγκιπας Φίλιππος.

Η Βασίλισσα αισθάνθηκε άσχημα που δεν κατάφερε να παραβρεθεί στο γήπεδο κι έτσι κάλεσε την Άρσεναλ στο Παλάτι για μια συνάντηση και ένα τσάι, τον Φλεβάρη του 2007! Η λονδρέζικη ομάδα έγινε η μοναδική που έχει λάβει τέτοια πρόσκληση μέχρι και σήμερα.

Ο Τιερί Ανρί ανέλαβε να συστήσει όλους τους ποδοσφαιριστές στην Αυτού Μεγαλειότητα, όμως, τόνισε στον Εμάνουελ Έμπου ότι θα έπρεπε να παραμείνει σοβαρός. Και φυσικά εκείνος δεν κρατήθηκε.

«Κάποια στιγμή την αναζήτησα και της μίλησα όταν είδα τα σκυλάκια της. “Με συγχωρείτε, δεν θέλω να είμαι άλλο ποδοσφαιριστής, θα ήθελα να προσέχω τα σκυλιά σας, να τα φροντίζω, να τα πηγαίνω βόλτες, να τα ταΐζω. Η Βασίλισσα γέλασε όπως έκαναν όλοι όσοι το άκουσαν...» είπε ο άλλοτε αμυντικός των «κανονιέρηδων» κάνοντας αξέχαστη την παρουσία του στο Παλάτι.

