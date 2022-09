Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Telegraph» ο βασικός ποδοσφαιριστής της Μπράιτον, Άνταμ Λαλάνα, θα καλύψει προσωρινά το κενό του Γκρέιαμ Πότερ, καθώς θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή!

Η Μπράιτον από το... πουθενά έχασε τον προπονητή της μετά από μια τριετία, καθώς η Τσέλσι πλήρωσε το «buy out» του συμβολαίου του Γκρέιαμ Πότερ και τον έχρισε αντικαταστάτη του Τόμας Τούχελ, δίνοντας του πενταετές συμβόλαιο. Φυσικά οι Γλάροι χρειάζονται χρόνο για να βρουν τον κατάλληλο αντικαταστάτη του Άγγλου τεχνικού και για αυτό θα πορευτούν με υπηρεσιακή λύση.

🗣 "He is the stand out name there."@skysportspaulg reports that Adam Lallana has been linked as a replacement for Graham Potter pic.twitter.com/KlVPWQH8CL