H Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε... ετεροχρονισμένα την απόκτηση του ελεύθερου Σερζ Οριέ και έφτασε με κάθε επισημότητα τις 22 μεταγραφές στο θερινό μεταγραφικό παζάρι.

Ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι με κάθε επισημότητα ο Σερζ Οριέ. Ο 29χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από την Βιγιαρεάλ μετά από μια σεζόν στην Ισπανία και επιστρέφει στο Νησί για λογαριασμό της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Αφρικανός αμυντικός έχει εμπειρία από Premier League, καθώς αγωνίστηκε για μια τετραετία (2017-21) στην Τότεναμ, στην οποία είχε 110 εμφανίσεις, οκτώ γκολ και 17 ασίστ.

Οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει εδώ και μέρες, οι υπογραφές στα συμβόλαια είχαν «πέσει» από την 1η Σεπτεμβρίου, όμως η μεταγραφή ανακοινώθηκε σήμερα (7/9), καθώς εκκρεμούσε η έγκριση της βίζα του. Πλέον με την επισημοποίση της απόκτησης του διεθνή Ιβοριανού αμυντικού η Νότιγχαμ έφτασε τις 22 προσθήκες στο θερινό μεταγραφικό παζάρι.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL