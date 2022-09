Αρνητική ήταν η απάντηση, στην πρώτη πρόταση της Τσέλσι, από τον Εντουάρ Μεντί για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Εντουάρ Μεντί έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια της Τσέλσι και ο λονδρέζικος σύλλογος έκατσε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του, το οποίο εκπνέει το 2025.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νιζάαρ Κινσέλα, ο διεθνής πορτιέρο φαίνεται πως απέρριψε την αρχική πρόταση των «μπλε» και πλέον οι δύο πλευρές θα τα ξαναπουν σε διαφορετικά δεδομένα.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσιεύμα, οι απολαβές της Τσέλσι στο νέο συμβόλαιο του Μεντί, δεν ξεπερνούσαν αυτές του Κέπα. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός πορτιέρο, παρότι δεν είναι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, παίρνει 190 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα.

Στον Μεντί δεν ακούστηκε... καλά το γεγονός πως θα έπαιρνε λιγότερα και έτσι απέρριψε την πρόταση.

