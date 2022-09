Πάνω που ο Ντε Μπρόινε και ο Χάαλαντ άρχισαν να σκορπούν τρόμο με τις συνεργασίες τους, η Βίλα «πάγωσε» τη Σίτι με γκολάρα του Μπέιλι στο 74', της στέρησε την κορυφή και πανηγύρισε βαθμό απέναντί της μετά το 2015!

Πέρασαν σχεδόν επτά χρόνια. Ήταν Νοέμβριος του 2015 και η Άστον Βίλα κρατούσε τότε στο μηδέν τη Μάντσεστερ Σίτι, αποσπώντας τον βαθμό. Αμφότερα, δύο γεγονότα που δεν δεν σημειώθηκαν στις εννέα αναμετρήσεις που ακολούθησαν. Κάπως έτσι, και με τον βαθμολογικό πίνακα να μη λέει ψέματα για τη φετινή της εκκίνηση (19η, 3 β.), οι Βίλανς του Στίβεν Τζέραρντ φάνταζαν βατό εμπόδιο για την παρέα των Έρλινγκ Χάαλαντ και Κέβιν Ντε Μπρόινε, οι οποίοι άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό και να οδηγούν τη Σίτι εκ του ασφαλούς προς τη νίκη στο β' μέρος. Ο Λέον Μπέιλι, όμως, με το εκπληκτικό του τελείωμα στο 74', χάλασε τα σχέδια των Πολιτών για προσωρινή απόβαση στην κορυφή και χάρισε στους Κλάρετς τον βαθμό για πρώτη φορά επί εποχής Γκουαρδιόλα στους Σίτιζενς!



Η Σίτι δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στο πρώτο 25λεπτο και μπήκε δυναμικά στο ματς, βρίσκοντας δύο καλές στιγμές με διαγώνιο σουτ του Γουόκερ στο 5' και ακόμη πιο επικίνδυνη εκτέλεση του Ντε Μπρόινε εκτός περιοχής στο 8΄, δίχως όμως να βρει κανείς τους στόχο. Οι δημιουργικές τάσεις των φιλοξενούμενων, όμως, προοδευτικά λιγόστεψαν από τη Βίλα που ανέβασε τους δείκτες ενέργειας και κράτησε ανενεργό γενικά τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Στο 38', μάλιστα, απείλησε με τον Γουότκινς στο ανοιχτό γήπεδο και το πλασέ του που κόντραρε και πέρασε λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι.



Το δίδυμο KDB και Χάαλαντ ήταν, όμως, εκείνο που άλλαξε τις ισορροπίες στο δεύτερο μέρος. Ταιριάζουν, συνδυάζονται υπέροχα και προσφέρουν μοναδικά highlights, όπως αυτό του 51ου λεπτού. Ο Βέλγος καλλιτέχνης κατάφερε να βρει τον Χάαλαντ στο δεύτερο δοκάρι με σέντρα απόλυτης ακριβείας και το νορβηγικό «τανκ» απλά έσπρωξε με προβολή την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 και το γκολ Νο10 στο κορυφαίο πρωτάθλημα, όλα αυτά με την πρώτη τελική της Σίτι στον στόχο. Κανείς δεν έχει φτάσει νωρίτερα στα 10 γκολ στην Premier League από τον 22χρονο σταρ, μόνο ο Μικ Κουίν της Κόβεντρι από το 1992 μοιράζεται αυτή την επίδοση.



Ξαφνικά, τα πόδια λύθηκαν και οι δυο τους άρχισαν να αποσταθεροποιούν πλήρως την άμυνα της Βίλα, η οποία πάντως βρήκε σε ένα λεπτό δύο επικίνδυνες στιγμές με τον Ράμσεϊ να σπαταλά αντεπίθεση 2vs1 και τον Μπέιλι λίγο αργότερα να απειλεί με μακρινό σουτ.



Από το 64' ως το 69', οι Πολίτες άγγιξαν το γκολ τρεις φορές, όμως, στις δύο ο Μαρτίνες είχε απάντηση στις τελικές του Χάαλαντ και ενδιάμεσα ο Ντε Μπρόινε έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι μετά από εξαιρετικό χτύπημα φάουλ.



Και κάπου εκεί, οι δύο προαναφερθέντες παίκτες της Βίλα, συνεργάστηκαν για να «σοκάρουν» την ομάδα του Γκουαρδιόλα. Ο Ράμσεϊ βρήκε έξοχα με παράλληλη πάσα τον Τζαμαϊκανό επιθετικό στο όριο της περιοχής κι εκείνος με άψογο πλασέ στην κίνηση εκτέλεσε τον Έντερσον στο παραθυράκι για το 1-1, επίσης με την πρώτη τελική της Βίλα στον στόχο! Μάλιστα, στο 79' η Βίλα ενδεχομένως να είχε ευκαιρία να κάνει και το 2-1, όταν ο Κουτίνιο βρήκε δίχτυα με μακρινό σουτ, αλλά ο ρέφερι Χούπερ διέκοψε νωρίτερα για οφσάιντ, σε φάση που από το replay φάνηκε πως θα είχε άλλη τροπή μέσω VAR.



LEON BAILEY SCORES AN ABSOLUTE ROCKET TO MAKE IT 1-1 🚀 #AVLMCI pic.twitter.com/RmvbmuAFkI

They just robbed coutinho of a wonder goal😭 city cheating again pic.twitter.com/eI1E3eEHlB