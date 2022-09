Οι αλλαγές έκαναν τη δουλειά για την Τσέλσι, η οποία χάρη σε γκολ των Τσίλγουελ-Χάβερτς ανέτρεψε το ντέρμπι με τη Γουέστ Χαμ (2-1) και επιβίωσε από το ροντέο των καθυστερήσεων (δοκάρι και ακυρωθέν γκολ του Κορνέ). Ανατροπή-σοκ για τη Νότιγχαμ, ιστορικός Κέιν.

Δεν είναι σε καλό «φεγγάρι». Δεν έχει ακόμα στη διάθεσή της τον Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, για να διαπιστώσει αν μπορεί να τονώσει την επίθεση και την αποτελεσματικότητά της. Και σίγουρα το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν ήταν ένα λονδρέζικο ντέρμπι απέναντι στην «πεινασμένη» Γουέστ Χαμ. Ωστόσο, η Τσέλσι απέδειξε ότι έχει πνοή, χαρακτήρα και λίγη τύχη με το μέρος της και κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (2-1), με τις αλλαγές του Τόμας Τούχελ να ανατρέπουν τους όρους στο τελευταίο τέταρτο.



Με τον Φοφανά να κάνει ντεμπούτο, οι Μπλε δεν απειλήθηκαν καθόλου στο πρώτο μέρος, ούτε, όμως, είχαν την ευκολία να δημιουργήσουν ρήγματα απέναντι στη σφιχτή άμυνα των Χάμερς. Το προβάδισμα ήταν, λοιπόν, κάτι που έπρεπε να κυνηγήσει στο δεύτερο μέρος, αλλά το πλάνο πήγε στα σκουπίδια, αφού στο 62' μετά από αδράνεια του Μεντί και των αμυντικών του, ο Αντόνιο έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε μπροστά την ομάδα του Μόγιες.



Στο 72', ήταν η στιγμή-«κλειδί». Ο Τούχελ έριξε στο ματς τους Τσίλγουελ και Χάβερτς κι εκείνοι κατάφεραν να γυρίσουν τούμπα το ματς με ένα γκολ έκαστος, μέσα σε δώδεκα λεπτά! Ο Άγγλος μπακ ισοφάρισε στο 76' με υπέροχο «τσίμπημα» της μπάλας στην... κλειδαρότρυπα του Φαμπιάνσκι και στο 88' ο Γερμανός εκτέλεσε με στυλ γνήσιου σέντερ φορ (αυτό που τόσο έλειπε από την Τσέλσι) για το 2-1. Σκορ που μόνο εύκολα δεν κράτησε μέχρι τέλους.



Οι Χάμερς είδαν τον δικό τους πρωταγωνιστή να έρχεται από τον πάγκο μόλις στο 86'. Ο Κορνέ μπήκε στο ματς και αμέσως μετά το γκολ του Χάβερτς έχασε απίθανη ευκαιρία, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Στο 90', όμως, δεν λάθεψε και με ανυπεράσπιστη την εστία του Μεντί έγραψε το 2-2. Ωστόσο, μετά από εξέταση VAR που σήκωσε αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων της Γουέστ Χαμ, το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Μπόουεν στον Μεντί. Έτσι, οι Μπλε επικράτησαν και ανέβηκαν προσωρινά στην εξάδα με 10 βαθμούς.

Τσέλσι (Τόμας Τούχελ): Εντουάρ Μεντί, Φοφανά, Σίλβα, Κουλιμπαλί, Τζέιμς, Λόφτους-Τσικ (83' Ζορζίνιο), Γκάλαχερ (60' Μπρόγια), Κόβατσιτς (72' Χάβερτς), Κουκουρέγια (72' Τσίλγουελ), Στέρλινγκ, Πούλισικ (60' Μάουντ)



Γουέστ Χαμ (Ντέιβιντ Μόγιες): Φαμπιάνσκι, Τσουφάλ, Κέρερ, Ζουμά, Έμερσον, Ράις, Σούτσεκ, Μπόουεν, Πακετά (83' Ογκμπόνα), Φορνάλς (86' Κορνέ), Αντόνιο (74' Μπενραχμά)

