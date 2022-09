Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί η μεταγραφή του Μίτσι Μπατσουαγί στη Νότιγχαμ Φόρεστ χάλασε την τελευταία στιγμή, όμως οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως οι Κόκκινοι δεν κινήθηκαν για την απόκτηση του Βέλγου σέντερ φορ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε τρία ανοιχτά μέτωπα τις τελευταίες στιγμές της μεταγραφικής περιόδου. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη πρόλαβε να τελειώσει την αγορά του Λοΐκ Μπαντέ από τη Ρεν και την απόκτηση του ελεύθερου Σερζ Οριέ, όμως σύμφωνα με τα Βρετανικά μέσα την τελευταία στιγμή «ναυάγησε» ο δανεισμός του Μίτσι Μπατσουαγί.

Οι Άγγλοι και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφεραν πως, Νότιγχαμ και Τσέλσι είχαν καταλήξει σε οριστική συμφωνία, όμως το «deal» χάλασε τις τελευταίες στιγμές της μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με πηγές του Gazzetta κοντά στη διοίκηση των Reds η περίπτωση του Μπατσουαγί προτάθηκε, όμως ουδέποτε απασχόλησε οπότε προφανώς δεν υπήρχε και διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων.

Nottingham Forest update: Aurier and Bade deals are signed and will be announced soon, done. 🚨🔴🌳 #NFFC #DeadlineDay



Michy Batshuayi deal collapsed as documents were not sent in time.