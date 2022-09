H Νότιγχαμ Φόρεστ είχε ακόμα μια «βόμβα» για την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι κοντά στο να κάνει δικό της με δανεισμό τον σέντερ φορ της Τσέλσι, Μίτσι Μπατσουαγί!

H Νότιγχαμ Φόρεστ επεφύλασσε δυνατό «finish» στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Την τελευταία μέρα ανακοίνωσε τον Μπόλι, συμφώνησε με τη Ρεν για τον Μπαντέ και ετοιμάζει την πιο δυνατή της κίνηση, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι κοντά στην απόκτηση του Μίτσι Μπατσουαγί από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού!

Exclusive: Nottingham Forest are set to sign Michy Batshuayi! Deal almost done with Chelsea. 🚨🚨🌳 #NFFC #CFC #DeadlineDay pic.twitter.com/6kqxAUjfKR