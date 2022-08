Παρά το σθεναρό «όχι» της Λειψίας στις αρχές του καλοκαιριού, η Τσέλσι πλησιάζει τελικά στην απόκτηση του Γιόσκο Γκβάρντιολ έστω κι από το καλοκαίρι του 2023, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την αγορά του αντί 90 εκατ. ευρώ.

Το όνομα του Γιόσκο Γκβάρντιολ ήταν από τα πρώτα που «έπαιξαν» δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι για την Τσέλσι, ωστόσο, η ξεκάθαρα αρνητική στάση της Λειψίας είχε «παγώσει» το deal προτού καλά-καλά αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Στο... παρα ένα της θερινής περιόδου, όμως, οι Μπλε όχι μόνο επανήλθαν για την περίπτωση του 20χρονου διεθνούς Κροάτη αμυντικού, αλλά βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τους Ταύρους για την απόκτησή του.

Η πλευρά των Λονδρέζων, οι οποίοι έχουν βγάλει ήδη από τα ταμεία τους 89 εκατομμύρια ευρώ για τον Φοφανά από τη Λέστερ, έχουν καταθέσει οριακά υψηλότερη πρόταση στη Λειψία, ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ για τον ανερχόμενο μπακ ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και σε τριάδα στόπερ. Και όπως προκύπτει από τα τελευταία δημοσιεύματα, οι δύο ομάδες αναμένεται να συμφωνήσουν σε deal που θα κρατήσει τον Γκβάρντιολ στη Γερμανία για άλλη μια σεζόν κι από το καλοκαίρι του 2023 θα τον στείλει στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Chelsea are in advanced talks to sign RB Leipzig defender Joško Gvardiol for around $90M, per @FabrizioRomano



He wouldn't join the club till June 2023 🔵 pic.twitter.com/kcWgIEC9u8