Ο Σκοτ Πάρκερ μερικές μέρες μετά το ντροπιαστικό 9-0 από την Λίβερπουλ αποτελεί παρελθόν από τη Λίβερπουλ.

Οι «cherries» έγιναν η πρώτη ομάδα που απολύει προπονητή τη φετινή σεζόν στην Premier League έπειτα από μόλις τέσσερις αγωνιστικές.

Μπορεί ο Πάρκερ την περασμένη σεζόν να οδήγησε τον σύλλογο σε απόλυτα επιτυχημένη πορεία και εξασφάλιση της ανόδου, όμως, το κλαμπ αποφάσισε ότι θέλει να συνεχίσει με νέο πρόσωπο στην τεχνική ηγεσία προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη.

Έτσι, μερικές μέρες μετά το 9-0 από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», ο Σκοτ Πάρκερ αποτελεί παρελθόν από το Vitality Stadium.

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.