Η Λίβερπουλ ήταν σκέτη... μαγεία, διέλυσε με 9-0 τη Μπόρνμουθ κι απέδειξε πως είναι στα φαβορί για τον τίτλο! Δυο ασίστ ο Τσιμίκας, πάρτι ο Φιρμίνο.

Εκκωφαντική απάντηση της Λίβερπουλ, η οποία διέλυσε με 9-0 τη Μπόρνμουθ κι έστειλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι Reds στην καλύτερη φετινή εμφάνιση δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης, έκαναν ό,τι ήθελαν τον αντίπαλο και πέτυχαν την πρώτη νίκη! Ομάδα βγαλμένη από τα καλύτερα όνειρα του Κλοπ, εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία της νεοφώτιστης πέτυχε εννέα γκολ και θα μπορούσε περισσότερα.

Τρομερό πρώτο μέρος, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν πέντε τέρματα για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην Premier League. Παράλληλα, η ομάδα του Κλοπ, έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα που πετυχαίνει αυτό το σκορ (δυο φορές η Γιουνάιτεντ.

HARVEY ELLIOTT WITH HIS FIRST EVER PREMIER PEAGUE GOAL TO PUT LIVERPOOL UP 2-0 QUICKLYpic.twitter.com/wkfqmoIZ5F