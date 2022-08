Σαουθάμπτον σε Μπόρνμουθ μετά την 9άρα: «Αν χρειάζεστε να μιλήσετε, στείλτε μήνυμα»

Η Λίβερπουλ διέλυσε την Μπόρνμουθ με 9-0 κι η Σαουθάμπτον που ξέρει από... 9άρες είναι εδώ για να στηρίξει ψυχολογικά το... θύμα των reds.

Το 9-0 της Λίβερπουλ επί της Μπόρνμουθ έπαιξε παντού. Σ' αυτό το ματς μάλιστα, ο Τσιμίκας έβγαλε και δύο ασίστ σε 16'.

Η Σαουθάμπτον ωστόσο που έχει δεχτεί κι αυτή 9 γκολ από τη Λέστερ είναι εδώ για να απλώσει χέρι βοηθείας στην ομάδα που έγινε έρμαιο στις ορέξεις των παικτών του Κλοπ.

«Στείλτε μας μήνυμα αν χρειάζεστε να μιλήσετε». Μ' αυτό το μήνυμα οι άνθρωποι που χειρίζονται τα social media της Σαουθάμπτον είχαν μια τέλεια μέρα στη δουλειά παρόλο που η ομάδα τους ηττήθηκε 1-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

DM us if you need to talk, @afcbournemouth 🤝 https://t.co/nrd7RqHMfY