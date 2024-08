Στη Μπόρνμουθ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Εβανίλσον, με τα Κεράσια να τον κάνουν δικό τους από την Πόρτο αντί του ποσού των 47 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταγραφή από το πάνω ράφι για τη Μπόρνμουθ! Αφού έχασαν τον Ντομινίκ Σολάνκε από την Τότεναμ, τα Κεράσια κινήθηκαν με... γεμάτες τσέπες στο μεταγραφικό παζάρι για να αποκτήσουν τον Εβανίλσον από την Πόρτο.

Σύμφωνα με το «Athletic» η συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων έκλεισε στα 47 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καθιστά τον Βραζιλιάνο μεταγραφή ρεκόρ για τον αγγλικό σύλλογο.

Την περσινή περίοδο ο Εβανίλσον σκόραρε 25 γκολ με τη φανέλα της Πόρτο και αναδείχθηκε ως το πρώτο κανόνι στο πορτογαλικό κλαμπ, βρίσκοντας δίχτυα μεταξύ άλλων και σε αγώνες του Champions League.

In a record-breaking deal, we bring striker Evanilson to #afcb ️‍🍒



