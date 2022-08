Ο Κώστας Τσιμίκας μέσα σε 20 λεπτά κόντρα στην Μπόρνμουθ μοίρασε ασίστ σε Καρβάλιο και Ντίας για το ιστορικό 9-0 της Λίβερπουλ.

Ιστορική νίκη για τη Λίβερπουλ. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ συνέτριψε με 9-0 τη Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ» και πανηγύρισε την πιο ευρεία νίκη της ιστορίας της στην Premier League. O Kώστας Τσιμίκας μπήκε στο 69' και μέσα σε 16 λεπτά μοίρασε δύο ασίστ για τα γκολ των Καρβάλιο (80') και Ντίας (85'). Ο διεθνής Έλληνας μπακ είχε την προηγούμενη σεζόν δυο ασίστ σε 13 ματς στο πρωτάθλημα.

