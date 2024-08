Η Μπόρνμουθ τα βρήκε με την Πόρτο για τον Εβανίλσον δίνοντας ποσό ρεκόρ

Η Μπόρνμουθ αποφάσισε να... τινάξει την μπάνκα στον αέρα και να αποκτήσει τον Εβανίλσον από την Πόρτο αντί 47 εκατ. ευρώ.

Μετά την πώληση ρεκόρ που έκανε η Μπόρνμουθ πριν λίγες μέρες με την μετακίνηση του Ντόμινικ Σολάνκε στην Τότεναμ αντί 64,1 εκατ. ευρώ, τα «κεράσια» δεν άργησαν να επανεπενδύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων αυτών για να καλύψουν το κενό του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληοροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η αγγλική ομάδα έδωσε τα χέρια με την Πόρτο για να αποκτήσει τον Εβανίλσον, τον 24χρονο Βραζιλιάνο φορ, που πέρυσι σκόραρε 25 γκολ κι έδωσε 7 ασίστ σε 42 παιχνίδια. Το ύψος του deal αναμένεται να φτάσει τα 47 εκατ. ευρώ, με τους «δράκους» μάλιστα, πέρα από τα χρήματα που θα πάρουν, να διατηρούν και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%.

Ήδη έχουν κανονιστεί οι ιατρικές εξετάσεις του Εβανίλσον κι εκείνος αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει στην Αγγλία για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στην Μπόρνμουθ και να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της.

Υπενθυμίζουμε πως αυτή τη στιγμή τα πρωτεία στην κατηγορία αυτή κρατάει ο Τζέφερσον Λερμά, για τον οποίο τα «κεράσια» είχαν δώσει 30,5 εκατ. ευρώ στην Λεβάντε.

